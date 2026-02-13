Olimpiadi, caschi con volti di atleti ucraini uccisi: flash mob per Heraskevych squalificato dal Cio. L’atleta ucraino, in visita a Milano, ha partecipato a una conferenza stampa spiegando che non sa quale norma abbia violato, aggiungendo che durante gli allenamenti il casco con i volti dei compagni morti gli sembrava appropriato.

L'atleta a Milano in conferenza stampa: "Non so che cosa ho violato, per gli allenamenti il casco andava bene". Intanto ha fatto ricorso al Tas. E i suoi compagni si sono inginocchiati a fine gara in suo onore Caschi decorati con i volti degli atleti ucraini uccisi nella guerra. È il flash mob organizzato giovedì sera a Milano dall’associazione UaMi, sotto l’Arco della Pace, in segno di solidarietà con lo skeletonista Vladyslav Heraskevych, squalificato dal Cio perché avrebbe voluto indossare quel casco durante la sua gara di giovedì alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Secondo il Cio si tratterebbe di una “dichiarazione politica”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Heraskevych si rifiuta di indossare il casco con i volti degli atleti ucraini morti in guerra.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di limitare la libertà di espressione degli atleti ucraini durante le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026.

