Venerdì 13 febbraio, Milano e Cortina aprono ufficialmente le Olimpiadi 2026, con gli italiani già in pista per le prime discipline di slalom e snowboard. BubinoBlog segue in tempo reale le gare, offrendo aggiornamenti dettagliati sui risultati e le emozioni degli atleti azzurri.

BubinoBlog segue le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 con un liveblogging giorno per giorno per commentare insieme le varie discipline e gli italiani in gara. Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi venerdì 13 febbraio Programma completo ore 09:05 Curling – Fase a gironi uomini, Italia – Gran Bretagna: Sebastiano Arman, Mattia Giovannella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz ore 10:00 Snowboard – Snowboard Cross donne, qualificazioni run 1: Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli ore 10:55 Snowboard – Snowboard Cross donne, qualificazioni run 2: Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli ore 11:45 Sci di fondo – 10 km tecnica libera uomini: Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini ore 12:10 Hockey su ghiaccio – Girone B uomini, Italia – Slovacchia ore 13:30 Snowboard – Snowboard Cross donne, ottavi di finale: ev. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - OLIMPIADI 2026, VENERDÌ 13 FEBBRAIO: PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA

Federica Brignone e Francesca Lollobrigida conquistano due medaglie d’oro nelle prime ore della giornata e fanno salire l’Italia in cima al medagliere alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Oggi, venerdì 12 febbraio, gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 scendono in pista tra le 10 e le 16, con le competizioni di sci alpino e biathlon trasmesse in diretta su Rai e Sky, mentre gli atleti si preparano a conquistare le prime medaglie della giornata.

Contenuti correlati

Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, venerdì 13 febbraio; Ghiotto, Giacomel, Moioli e non solo: il programma del 13 febbraio; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Olimpiadi, il programma di venerdì 13 febbraio.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: si parte con Italia-Gran Bretagna di curling alle 9.05CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi venerdì 13 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tvL'Italia punta ad altre medaglie: la prima speranza è nel riscatto di Giacomel, poi toccherà a Ghiotto nel pattinaggio di velocità. In serata lo show del pattinaggio di figura con Rizzo e Grassl ... ilfattoquotidiano.it

Venerdì 13 Febbraio il Carnevale arriva al Winter Village! Lo Staff delle Olimpiadi Victoria ospita un appuntamento imperdibile del Carnevale di Frosinone: LE SERENATE DEL GENERALE Ore 20:30 Degustazione gratuita di FINIFINI al ragù offe - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano Cortina: venerdì 6 cerimonia di apertura. I nomi degli atleti più medagliati x.com