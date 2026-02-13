Federica Brignone e Francesca Lollobrigida conquistano due medaglie d’oro nelle prime ore della giornata e fanno salire l’Italia in cima al medagliere alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. È il primo giorno di gare e gli italiani sono già protagonisti, mentre gli organizzatori preparano le finali più attese di questa giornata.

Dopo il doppio oro di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, l’Italia si sveglia venerdì 13 febbraio ai piani alti del medagliere. Oggi la prima speranza è nel riscatto di Tommaso Giacomel nella sprint del biathlon maschile. Attenzione anche allo snowboard cross donne, in particolare con Michela Moioli. E poi altre possibili gioie dal pattinaggio di velocità: nei 10mila metri uomini ci sono Davide Ghiotto e Riccardo Lorello. Nello skeleton Amedeo Bagnis proverà l’impresa. Mentre la chiusura è con il programma libero del pattinaggio di figura: ci sono Matteo Rizzo e Daniel Grassl, quarto dopo il corto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi venerdì 13 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

Questa mattina a Milano e Cortina sono partite ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026.

Oggi gli italiani scendono in pista per le finali delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 10 febbraio; Milano-Cortina, tutti gli italiani in gara per disciplina | Spedizione record: dai rientri di Brignone e…; Atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026: tutti gli azzurri e le azzurre protagonisti a Milano e Cortina.

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi venerdì 13 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tvL'Italia punta ad altre medaglie: la prima speranza è nel riscatto di Giacomel, poi toccherà a Ghiotto nel pattinaggio di velocità. In serata lo show del pattinaggio di figura con Rizzo e Grassl ... ilfattoquotidiano.it

Italia-Slovacchia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingSiamo pronti per vivere il secondo match dell'Italia all'interno del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

Sondaggio Youtrend: in apertura di Olimpiadi abbiamo chiesto agli italiani chi sono gli atleti che preferiscono in questa edizione e il podio è tutto all’insegna dello sci con Sofia Goggia (34%), Federica Brignone (33%) e Giovanni Franzoni (19%). - facebook.com facebook

Salvini: "Sindacati anti-italiani, assurdo lo sciopero durante le Olimpiadi. Ignorano le richieste del garante e la mediazione del Mit, un affronto". #ANSA x.com