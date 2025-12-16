Olio umbro sui tavoli di Casa Italia Monini nelle aree ospitalità delle Olimpiadi invernali

Monini, olio umbro di eccellenza, sarà l’olio ufficiale di Casa Italia durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Situata nelle aree di ospitalità, questa presenza rafforza il legame tra la tradizione gastronomica umbra e l’evento olimpico, offrendo un elemento di qualità e autenticità nelle attività dedicate agli atleti e ai visitatori.

© Lanazione.it - Olio umbro sui tavoli di Casa Italia "Monini" nelle aree ospitalità delle Olimpiadi invernali Monini sarà l'olio ufficiale di Casa Italia, punto di riferimento per gli atleti italiani e cuore delle attività mediatiche dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Lo annuncia lo storico marchio umbro che ha raggiunto l'accordo con il Coni "che prevede la fornitura di GranFruttato e Monini Classico nelle aree ospitalità delle tre sedi, simbolo dell'accoglienza italiana e vetrina per le eccellenze del nostro Paese". "Siamo orgogliosi di mettere il nostro olio a disposizione della prestigiosa platea internazionale e dei numerosi ospiti che animeranno Casa Italia e che potranno così provare il valore dei nostri prodotti, risultato dell'impegno che ogni giorno da più di cent'anni la nostra famiglia dedica a questo meraviglioso lavoro.

