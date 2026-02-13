Nocera Tutto il mondo è palcoscenico | Giornata dedicata al Cinema e al Teatro

A Nocera, l’Istituto Comprensivo Nuceria ha organizzato una giornata dedicata al cinema e al teatro, coinvolgendo gli studenti in attività pratiche e spettacoli dal vivo. La manifestazione nasce per far scoprire ai giovani le arti sceniche, con workshop e rappresentazioni che si sono svolti tra le aule e il cortile della scuola. Un dettaglio che distingue questa iniziativa è l’idea di coinvolgere anche le famiglie, che hanno partecipato a una proiezione finale con interventi degli studenti.

“Tutto il mondo è palcoscenico”: l’Istituto Comprensivo Nuceria celebra cinema e teatro con gli studenti. L’Istituto Comprensivo “ Nuceria” di Nocera Superiore è lieto di annunciare la giornata evento dal titolo “ Tutto il mondo è palcoscenico ” (W. Shakespeare), dedicata al Cinema e al Teatro, che si terrà mercoledì 18 febbraio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Salone del Santuario di Materdomini. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il linguaggio cinematografico e teatrale come strumenti privilegiati di espressione, crescita personale e formazione culturale. Attraverso performance, rappresentazioni, proiezioni e momenti di riflessione, gli alunni delle classi quarte e quinte saranno protagonisti attivi di un percorso che unisce arte, emozione e apprendimento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Nocera. “Tutto il mondo è palcoscenico”: Giornata dedicata al Cinema e al Teatro Approfondimenti su nocera tutto Settima edizione di "L'8 per il futuro": teatro pieno a Senigallia per la giornata dedicata al diritto al divertimento in sicurezza Il 8 dicembre, il Teatro La Fenice di Senigallia ha ospitato la settima edizione di Al Teatro San Leonardo di Viterbo una giornata dedicata al Natale, tra sapori e musica live Vivi l’atmosfera magica del Natale al Teatro San Leonardo di Viterbo domenica 21 dicembre. Ultime notizie su nocera tutto Argomenti discussi: Torna Sottencoppa, il Carnevale Sonico Napoletano. Gruppo Telenuova. . Nocera Inferiore, tutto pronto per la riapertura della Parrocchia Maria Immacolata - facebook.com facebook