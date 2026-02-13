Napoli-Roma | probabili formazioni orario dove vederla tv e streaming e classifica Serie A

Il match tra Napoli e Roma si svolgerà allo stadio Maradona domenica 15 febbraio alle 20:45, a causa della presenza di numerosi tifosi e delle restrizioni di sicurezza. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, permettendo ai tifosi di seguire ogni azione dal proprio divano.

Napoli-Roma, 25ª giornata di Serie A 202526, si giocherà allo stadio Maradona, domenica 15 febbraio alle ore 20:45. Il Napoli è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide.