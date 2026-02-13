Antonio Conte ha scelto il 4-2-4 per affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini nel Derby del Sole, deciso a sfidare il muro difensivo dei giallorossi e mantenere viva la corsa Champions. La partita, in programma domenica sera allo stadio Maradona, rappresenta un crocevia cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti per consolidare il piazzamento in zona europea.

Il Derby del Sole si trasforma in un autentico spartiacque per la Champions League. Domenica sera, lo stadio Maradona ospiterà il confronto tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Gian Piero Gasperini, una sfida che mette in palio il terzo posto e la possibilità di restare agganciati al treno scudetto guidato dall’Inter. I partenopei, reduci dal trauma dell’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, si affidano al “fortino” casalingo, dove vantano un ruolino di marcia immacolato fatto di otto vittorie e tre pareggi in undici incontri. La risposta giallorossa passa per la miglior difesa del campionato (solo 14 reti incassate) e per l’impatto devastante di Donyell Malen, nuovo riferimento offensivo del tridente di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Napoli-Roma, il pronostico: Conte sfida il muro Gasperini

Approfondimenti su napoli roma

Copenaghen-Napoli rappresenta una sfida importante per gli azzurri, in un momento di emergenza a causa degli infortuni di Politano e Rrahmani.

Ultime notizie su napoli roma

Argomenti discussi: Napoli-Roma, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Pronostico Napoli-Roma: analisi, quote e consigli; Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 25ª giornata; Pronostici Napoli-Roma: Statistiche, Analisi, Dove in TV 15.02.2026 Serie A.

Napoli-Roma pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Napoli-Roma con un focus sulla chicca dell'esperto sul risultato esatto con quote consigliate. calciomercato.com

Napoli-Roma, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet ClubOltre a Inter-Juventus, nella venticinquesima giornata di Serie A Enilive si gioca un altro big match, molto importante per Scudetto e Champions: Napoli-Roma. I campioni d’Italia in carica, a -9 dalla ... dazn.com

Diego e l'intervista prima di Roma Napoli #amarcord #passionapoli #napoliroma #seriea - facebook.com facebook

Napoli-Roma - Diawara e lo scambio con Manolas, il k.o. a tavolino e la fine dopo il Bodø/Glimt #ASRoma #NapoliRoma #Diawara #Manolas #vocegiallorossa x.com