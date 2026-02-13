Napoli-Roma è il derby dei “piccoli”: la sfida infinita tra Pisilli e Vergara Il big match del Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma si carica di una narrazione inaspettata, che profuma di polvere di campo e rivincite silenziose. Questa volta, al centro della scena, ci sono i giovani talenti Pisilli e Vergara, protagonisti di una sfida personale che si gioca tra passione e ambizione, con il merito di aver conquistato il cuore dei tifosi con le loro prestazioni.

Il big match del Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma si carica di una narrazione inaspettata, che profuma di polvere di campo e rivincite silenziose. In un calcio che spesso fatica a guardare oltre i confini del mercato multimilionario, la sfida di domenica 15 febbraio mette in vetrina due talenti che, fino a un mese fa, sembravano destinati a un anonimo esilio in provincia. Niccolò Pisilli e Antonio Vergara, come raccontato oggi nell’editoriale de Il Messaggero, sono l’antitesi dello scetticismo: il primo, “pischello” romano dal viso pulito che sogna di fare il giornalista; il secondo, “scugnizzo” di Frattaminore che temeva di essere troppo basso per il professionismo e che oggi cammina a testa alta tra i giganti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Napoli-Roma è il derby dei "piccoli": la sfida infinita tra Pisilli e Vergara

Vergara e Pisilli sono diventati i nomi principali dopo Napoli-Roma, partita giocata domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona, dove le loro prestazioni hanno sbloccato il loro percorso nel calcio di alto livello.

Vergara e Pisilli si sono incontrati ieri nello stadio Maradona per una sessione di allenamento privata, un’occasione che ha svelato come le loro carriere siano state influenzate dai recenti cambiamenti nelle rispettive squadre.

