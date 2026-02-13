Napoli-Roma dove vedere la partita in tv e streaming

Napoli e Roma si preparano a sfidarsi domenica 15 febbraio allo stadio Maradona alle ore 20, in un match che rischia di cambiare le sorti della corsa Champions. La partita, uno dei big match della 25esima giornata di Serie A, attirerà l’attenzione di tanti tifosi, che potranno seguirla anche in tv e streaming.

Napoli-Roma sarà uno dei big match della 25esima giornata di Serie A. L'incontro si giocherà domenica 15 febbraio allo stadio Maradona, con calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn. .🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti correlati

COME VEDERE le PARTITE di SERIE A GRATIS La VERITÀ e le SOLUZIONI per lo streaming Legale e Sicuro!

Argomenti discussi: Napoli-Roma Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Napoli vs Roma in TV e streaming; Serie A, la presentazione della 25^ giornata: orari, arbitri e squalificati.

Dove vedere Napoli vs Roma in TV e streamingNapoli vs Roma saranno tra i protagonisti della 25° giornata di Serie A 2025/2026. Ecco quando inizia la partita e come vederla in streaming. tomshw.it

Napoli-Roma è anche Vergara contro Pisilli. Il Messaggero titola: Stelline d'ItaliaIl big match di domenica sera tra Napoli e Roma offre anche la possibilità di vedere in azione due gioielli del calcio italiano in rampa di lancio,. tuttomercatoweb.com

Giornalista Sky. Vigilia di Napoli roma. Tutto perfetto. - facebook.com facebook

Napoli-Roma - Diawara e lo scambio con Manolas, il k.o. a tavolino e la fine dopo il Bodø/Glimt #ASRoma #NapoliRoma #Diawara #Manolas #vocegiallorossa x.com