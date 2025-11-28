Roma-Napoli dove vedere la partita in tv e streaming

Napolitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima contro seconda. Roma e Napoli si affrontano domenica 30 novembre allo stadio Olimpico per l'attesissimo big match della 13esima giornata del campionato di Serie A. Le squadre di Gasperini e Conte sono entrambe reduci dal doppio successo in Italia e in Europa dopo l'ultima sosta per le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

roma napoli vedere partitaRoma-Napoli dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Napoli big match della tredicesima giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Si legge su goal.com

roma napoli vedere partitaRoma - Napoli: probabili formazioni, dove vederla e pronostico - Roma – Napoli 2025/26: probabili formazioni, pronostico, precedenti e dove vedere il Derby del Sole in TV e streaming. Lo riporta tag24.it

roma napoli vedere partitaGasperini in conferenza stampa: “Col Napoli partita di cartello. Ci misuriamo per vedere come stiamo” - GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA Cosa non le è piaciuto? Si legge su insideroma.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli Vedere Partita