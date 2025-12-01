Calcio il Napoli batte la Roma nel big match di Serie A Vince anche l’Inter classifica cortissima

Pochi gol ma grandi emozioni nelle quattro partite andate in scena oggi e valevoli per la tredicesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. In attesa del posticipo del lunedì tra Bologna e Cremonese, quest’oggi c’era grande attesa per il big match dell’Olimpico che a conti fatti ha ricompattato ulteriormente la classifica in vetta al campionato. Il Napoli di Antonio Conte ha infatti bloccato la marcia trionfale della Roma, conquistando una pesante vittoria esterna per 1-0 grazie al gol di David Neres nel primo tempo e agganciando il Milan a quota 28 punti. I giallorossi incassano invece la terza sconfitta casalinga della stagione in Serie A e subiscono il sorpasso dei partenopei, restando fermi a 27 punti insieme all’ Inter. 🔗 Leggi su Oasport.it

