Napoli-Roma al Maradona scocca l’ora della verità | Conte per il titolo Gasp per la storia

Il posticipo domenicale della venticinquesima giornata mette di fronte Napoli e Roma in una sfida che profuma di verdetto stagionale. I padroni di casa arrivano all’appuntamento con il morale scosso dall’eliminazione ai rigori in Coppa Italia per mano del Como, ma confortati da un rendimento interno che li vede ancora imbattuti tra le mura amiche (8 vittorie e 3 pareggi). Di contro, la compagine giallorossa di Gian Piero Gasperini, rinvigorita dal successo sul Cagliari e dall’impatto devastante di Donyell Malen, cerca quel successo in un big match che finora è sempre sfuggito, con l’obiettivo dichiarato di consolidare il quarto posto e tentare l’aggancio proprio ai partenopei, attualmente distanti solo tre lunghezze. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

