Roma-Napoli Conte ha deciso | fuori Politano? La mossa a sorpresa e il ritorno dell’ex

Le ultime di formazione. Antonio Conte conferma la “rivoluzione”: contro la Roma il Napoli scenderà in campo con il 3-4-3 che ha portato due vittorie consecutive. Il dubbio principale è in attacco, dove Noa Lang è in netto vantaggio su Matteo Politano per una maglia da titolare accanto a Neres e Hojlund. La notizia del giorno è il rientro tra i convocati di Leonardo Spinazzola, di nuovo arruolabile per la panchina dopo lo stop. Probabili formazioni Roma Napoli Noa Lang titolare Olimpico per lo Scudetto: la prova del nove. Non è una domenica qualunque. Luci all’Olimpico per il posticipo che vale un pezzo di tricolore. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

