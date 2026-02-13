Montese attiva entro l' estate la stazione ecologica a servizio del territorio

A Montese, i lavori per la nuova stazione ecologica stanno procedendo rapidamente, perché il Comune vuole offrire un punto di raccolta più efficiente per i residenti. La struttura sorgerà nel cuore dell’Appennino e sarà operativa entro l’estate, facilitando lo smaltimento dei rifiuti e riducendo gli spostamenti.

Una nuova stazione ecologica a servizio del nostro Appennino è in fase di realizzazione a Montese. Entro l'estate, infatti, il centro di raccolta sarà a disposizione dei cittadini. La stazione ecologica sorgerà in via Notari, a ridosso dell'area industriale. Hera, in accordo con l'amministrazione comunale, sta svolgendo i lavori di costruzione, finanziati anche grazie a fondi Pnrr.Il progetto di realizzazione della stazione ecologica di Montese prevede un centro di raccolta posto in un'area recintata, in cui saranno presenti uno spazio coperto da tettoia metallica per il deposito, in aree distinte, di RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi, come bombolette e vernici) e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche).