Il 31 dicembre 2025, Firenze saluterà il nuovo anno con eventi in quattro piazze cittadine. Il cuore dei festeggiamenti sarà piazza Santa Croce ma saranno interessate anche in altre piazze con musica e spettacoli gratuiti di gospel in piazza Santissima Annunziata, jazz in piazza del Carmine e con spettacoli di luce in piazza della Signoria L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Capodanno 2026 a Firenze: tramvia in servizio tutta la notte, Ztl attiva fino alle 8 del primo gennaio

