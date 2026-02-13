Monaco vertice sulla sicurezza | Usa e Ue a confronto l’Ucraina chiede sostegno e nuove strategie globali

A Monaco, durante la conferenza sulla sicurezza, gli ambasciatori degli Stati Uniti e dell’Unione Europea si sono scambiati accuse dirette sulla gestione del conflitto in Ucraina, mentre Kiev ha ribadito la richiesta di nuove strategie globali per rafforzare il sostegno internazionale.

Monaco, la Conferenza della Discordia: Tensioni Transatlantiche e il Futuro dell’Ucraina al Centro del Dibattito. Monaco di Baviera è l’epicentro della diplomazia internazionale in questi giorni. La Conferenza sulla Sicurezza, iniziata oggi, 13 febbraio 2026, si apre in un clima di crescente frizione tra Unione Europea e Stati Uniti, mentre la guerra in Ucraina continua a dominare l’agenda globale. Il vertice, che si protrarrà fino al 15 febbraio, vede leader e ministri confrontarsi su questioni cruciali, dal riarmo europeo alle strategie per sostenere Kiev. L’Eredità Trump e il Nuovo Scenario Geopolitico.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Parigi si tiene il vertice dei “Volenterosi”, con focus sul sostegno internazionale all’Ucraina.

Argomenti discussi: La Conferenza di Monaco avverte: Trump il distruttore; Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco l’Ue ha l’occasione di rivedere la propria dipendenza dal Gnl Usa; Conferenza di Monaco, negoziati territoriali e sicurezza energetica in Ucraina le priorità per l’Italia; Chi destabilizza il mondo. Cosa si dirà alla Conferenza di Monaco.

Monaco si blinda per i leader tra le tensioni Europa-UsaUna Monaco di Baviera blindata è pronta a ospitare decine di leader mondiali e centinaia di delegati per un Conferenza sulla sicurezza 'Msc', che oltre ad affrontare le principali crisi internazionali ... ansa.it

Rubio: «Mio messaggio a Monaco? L’Europa per noi è importante»Stiamo vivendo un periodo di sconvolgimenti. Quindi la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco non è mai stato così attuale. Il 2025 è stato l’anno in cui le vecchie certezze sono crollate. Il 2026 è l’ ... ilsole24ore.com

Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco l’Ue ha l’occasione di rivedere la propria dipendenza dal Gnl Usa I leader europei incontreranno al vertice che si svolge nel fine settimana in Germania il segretario di Stato americano Rubio x.com

