Enrico Grosso, presidente onorario del Comitato No, evidenzia come la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati sembri mirare a ridurre l’autonomia e l’indipendenza del sistema giudiziario, piuttosto che migliorarlo. Nel suo intervento, sottolinea che la modifica proposta potrebbe creare disturbi alla magistratura, evidenziando le implicazioni di un cambiamento che, secondo il Comitato No, rischia di compromettere i principi fondamentali dell’indipendenza giudiziaria.

Il presidente onorario per il comitato per il No al prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei Magistrati, Enrico Grosso, intervenuto all’avvio della campagna per il No al referendum sulla separazione delle carrire dei Magistrati, replica al Comitato per il Sì che sottolinea come nel testo della riforma non c’è scritto che si limita l’autonomia ed indipendenza della magistratura. “E’ un’affermazione addirittura puerile. Pensare che la riforma abolisse il principio di autonomia ed indipendenza scrivendo ‘la Magistratura non è più indipendente’ sarebbe stata una cosa grottesca. Il problema non è il principio, che rimane scritto, il problema sono le regole che sono chiamate a sostenere quel principio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grosso (Comitato No): “La politica ha fastidio per la magistratura, con la riforma vuole evitare disturbi”

Leggi anche: Riforma giustizia, Enrico Grosso (Comitato No): "Indebolisce indipendenza della magistratura dalla politica"

Leggi anche: Riforma Giustizia, Nordio: “La magistratura non ha mai aggredito la politica”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Referendum, niente anticipo o sarà ricorso”; No, il Csm non è il parlamento dei magistrati; Riforma Giustizia, Comitato No: Da Nordio polemica contraddittoria e infantile; Dibattito sul referendum a Catanzaro, Sisto attacca Grosso sui cartelli Anm.

Referendum, Grosso: “Contro di noi attacchi volgari”. E ringrazia gli avvocati: “Non è vero che sono tutti per il Sì” - "Voglio ringraziare gli avvocati che si sono schierati per il No, non è affatto vero che siano tutti a favore della separazione delle carriere". ilfattoquotidiano.it