Mo | Fratoianni ' già 300mila firme in Ue per stop accordo di associazione con Israele'

Nelle ultime ore, la petizione online promossa dall'European Left Alliance a Bruxelles ha raggiunto oltre 300.000 firme, chiedendo la sospensione dell'Accordo di Associazione tra l'Unione Europea e Israele. L'iniziativa, avviata cinque giorni fa, rappresenta un'ampia mobilitazione dei cittadini europei su questa questione.

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Nelle prossime ore la petizione online dei cittadini europei lanciata 5 giorni fa a Bruxelles dall'European Left Alliance per chiedere la sospensione totale dell'Accordo di Associazione UE-Israele supererà le 300mila firme. Siamo al 30% dell'obiettivo finale di un milione di firme che dobbiamo raggiungere entro gennaio 2027. E in Italia siamo al 70% del nostro obiettivo nazionale. Un grande risultato, che dimostra tutta la solidarietà dei cittadini europei nei confronti del popolo palestinese e condanna senza appello la complicità dei nostri governi con il genocidio e la violazione sistematica del diritto internazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

“Ue non può fare affari con Israele mentre c’è un genocidio a Gaza”: la raccolta firme Justice for Palestine

L’iniziativa “Justice for Palestine” è una campagna di sensibilizzazione volta a raccogliere firme per chiedere la sospensione dell’accordo tra l’Unione Europea e Israele. L’obiettivo è raggiungere un milione di adesioni, evidenziando la richiesta di fermare le relazioni commerciali in risposta alla situazione umanitaria a Gaza. La raccolta firme si è avviata martedì scorso, promuovendo un dibattito sulla politica internazionale e i diritti umani.

