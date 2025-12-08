Laura Pausini si allontana dai social | Il suo viaggio di detox personale

Laura Pausini sceglie di allontanarsi dai social media per dedicarsi al benessere della sua salute mentale.

Laura Pausini è tornata sui social dopo qualche settimana di assenza: "Nelle ultime settimane con l'arrivo del singolo Ritorno ad amare, ho deciso di fare qualcosa di concreto per me: ho eliminato dal mio cellulare tutte le app social perchè mi stavano crean

"Se non faccio Sanremo quest'anno non lo farò mai più". Vanessa Incontrada sogna di condurre il Festival e conta sull'amicizia con Carlo. Invece Laura Pausini non sarà tra le co-conduttrici, ma ospite d'onore di #Sanremo2026 e ogni sera regalerà un'esibizi

Laura Pausini cancella tutti i social: «Luoghi di odio e rabbia, fanno paura. Eliminarli è un atto d'amore verso me stessa» - «Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cellulare tutti i social».