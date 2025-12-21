Gruppo Presepisti San Nicola le opere esposte nella parrocchia San Ferdinando
L'inaugurazione è avvenuta ieri sera, nella Biblioteca della Parrocchia di San Ferdinando, in via Sparano a Bari: taglio del nastro per la dodicesima edizione della mostra a cura del ‘Gruppo Presepisti San Nicola’, visitabile fino al 6 gennaio.Reduce dal successo della mostra allestita in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Locali 'murati' nella parrocchia di San Ferdinando Re, il parroco scrive ai commissari
Leggi anche: Rubate otto opere di Henri Matisse, esposte in una mostra a San Paolo in Brasile
Il Gruppo Presepisti San Nicola espone nella Biblioteca di San Ferdinando; Il Gruppo Presepisti San Nicola espone nella Biblioteca della Parrocchia di San Ferdinando; La grande magia della Natività: l’arte dei presepi in scena nel cuore di Bari; Inaugurata nella Biblioteca della Parrocchia di San Ferdinando a Bari, la XII edizione della mostra a cura del “Gruppo Presepisti San Nicola”.
Gruppo Presepisti San Nicola, le opere esposte nella parrocchia San Ferdinando - La mostra, inaugurata ieri sera, sarà visitabile fino al prossimo 6 gennaio. baritoday.it
Il Gruppo Presepisti San Nicola espone nella Biblioteca della Parrocchia di San Ferdinando - Il gruppo, presieduto da Attilio Canta, arriva a questo appuntamento forte del grande successo della mostra allestita in collaborazione con la Fondazione Teatro Petruzzelli a Palazzo San Michele, nel ... giornaledipuglia.com
Presepi che sanno emozionare, domani a Bari l'inaugurazione di 24 opere - Presepisti che nelle loro opere rievocano la nascita del Principe della pace con tecniche innovative e originali ma che rispettano la tradizione. lagazzettadelmezzogiorno.it
Mostra del Gruppo Presepisti San Nicola – XII edizione Taglio del nastro sabato 20 dicembre alle ore 18 presso la Biblioteca della Parrocchia di San Ferdinando, in via Sparano! L’esposizione sarà visitabile fino al 6 gennaio e presenta 24 nuove opere re - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.