Minacce di morte alla ex e pistola | Niente mi spaventa | braccialetto o firma

Giovanni Rossi ha minacciato di morte la ex fidanzata con un martello e un coltello alla gola, dopo averla inseguita nel suo appartamento. Sui social, lui ha pubblicato una foto di una pistola con la didascalia «Niente mi spaventa», mentre sul suo braccialetto si leggeva una firma. La vittima ha raccontato di aver ricevuto messaggi intimidatori e di aver chiamato la polizia per paura di ulteriori violenze.

Minacce di morte con un martello e poi puntando alla ex un coltello alla gola. «Non mi spaventa niente», le parole della canzone massa sottofondo alla foto di una pistola postata sul profilo social della vittima. Così è scattata la denuncia a un uomo di origini straniere, 36enne, che aveva ridotto la vita della ex a un inferno. A gennaio la vittima di persecuzione e violenza si è presentata in caserma dei carabinieri a San Donà, ha raccontato quello che aveva passato e ha querelato l'ex fidanzato. Trascorso il tempo necessario alle indagini, le prove raccolte dall'Arma sono apparse così robuste da vedere confermato dal giudice l'allontanamento con divieto di comunicazione alla vittima, più l'applicazione del braccialetto elettronico per l'uomo o, in caso di indisponibilità del dispositivo, l'obbligo di presentarsi tutti i giorni a firmare.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

