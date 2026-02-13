Milano-Cortina | Calenda ' su Lollobrigida polemiche idiote serve cambio culturale'

Calenda commenta le polemiche su Lollobrigida, sottolineando che sono frutto di mentalità arretrate. La discussione si accende a pochi mesi dalle Olimpiadi Milano-Cortina, mentre cresce il dibattito sulla parità di genere nel nostro paese. Secondo l’ex ministro, è urgente un cambiamento culturale per favorire un clima di rispetto e inclusione. La vicenda evidenzia come ancora molte persone fatichino ad accettare il ruolo delle donne, anche in ambiti pubblici e politici.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Polemiche idiote che fanno capire quanto una parte del nostro Paese fatichi ancora ad accettare il ruolo delle donne nella società moderna. Ancora oggi, moltissimi non accettano che le donne possano essere madri e allo stesso tempo affermarsi con forza nell'ambiente lavorativo. Non so se il termine giusto per descrivere questo fenomeno sia 'patriarcato', ma so che è nostro compito lavorare per contribuire al cambiamento culturale di questo Paese". Lo scrive Carlo Calenda sui social.