Milano Cortina 2026 il programma di oggi 13 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming

Milano e Cortina, 13 febbraio 2026 – La giornata di venerdì 13 febbraio a Milano-Cortina si annuncia tra le più dense del calendario, con gare e partite che si susseguono senza pause dal mattino fino a tarda serata. Oggi gli atleti scendono in pista e sul ghiaccio in diverse discipline, tra cui lo sci alpino, il biathlon e il curling, mentre gli spettatori possono seguirne le emozioni in diretta su vari canali tv e piattaforme streaming.

L'Italia sarà chiamata a dividere l'attenzione tra ghiaccio e neve: curling maschile con doppio impegno nel round robin, hockey su ghiaccio con una sfida delicata contro la Slovacchia, e poi il finale di serata con il quarto di finale femminile contro gli Stati Uniti. Nel mezzo, appuntamenti di grande richiamo come lo sprint di biathlon, i 10.000 metri di pattinaggio di velocità, la finale dell' halfpipe maschile di snowboard e il libero del singolo maschile nel pattinaggio di figura.