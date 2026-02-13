Massimiliano Allegri ha deciso di escludere Rafael Leão e Christian Pulisic dalla formazione titolare di Pisa-Milan, perché voleva dare spazio a giocatori più freschi e recuperati dopo gli impegni recenti. La scelta ha sorpreso molti, soprattutto considerando il ruolo chiave di entrambi nel reparto offensivo. In particolare, il tecnico ha spiegato che la decisione mira a gestire meglio le energie della squadra in vista delle prossime partite. Il mister ha inoltre sottolineato che le scelte di formazione sono sempre legate alle esigenze tattiche e alle condizioni fisiche dei giocatori.

La lettura delle formazioni di Pisa-Milan ha scosso i fantallenatori e i sostenitori rossoneri: né Rafael Leão né Christian Pulisic compaiono nell’undici titolare scelto da Massimiliano Allegri per l’anticipo della venticinquesima giornata. Una decisione che priva il sodalizio rossonero, almeno inizialmente, della sua trazione anteriore più qualitativa in un match fondamentale per non perdere il contatto con l’Inter. Tuttavia, non si tratta di un’esclusione punitiva né di nuovi allarmi medici, bensì di una gestione chirurgica delle risorse umane in vista del convulso calendario di fine febbraio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Milan senza stelle a Pisa: Allegri spiega l’esclusione di Leão e Pulisic

Dopo la partita contro il Bologna, Allegri ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di Leao, che ha riposato ieri sera.

Il Milan sta lavorando duramente per recuperare Pulisic e Leao in vista della partita di venerdì contro il Pisa.

