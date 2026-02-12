Domani si gioca Pisa-Milan e Allegri sta pensando alle sue scelte. Intanto, spunta una nuova polemica sul calendario, che fa discutere tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita si avvicina, e le decisioni dell’allenatore sono sempre più attese.

Dopo il video fuori da Milanello post conferenza stampa di Massimiliano Allegri, il nostro inviato Stefano Bressi ha realizzato un secondo video in cui svela le probabili scelte del tecnico rossoneri in vista del match di domani sera. Come noto, il Milan, alle ore 20:45 di domani sera, aprirà la 25^ giornata di Serie A in casa del Pisa, in una sfida che i rossoneri non devono sottovalutare per due motivi. Innanzitutto perché già all'andata, a 'San Siro', il Pisa è tornata a a casa con un punto dopo una partita in cui i rossoneri non hanno fatti bene. E poi perché il turno di campionato può sorridere al Milan viste le partite di cartello in programma tra sabato e domenica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Pisa-Milan, ecco le probabili scelte di Allegri. Nuovo scandalo calendario!

