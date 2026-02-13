Il Milan Futuro torna in campo al Felice Chinetti di Solbiate Arno dopo la sconfitta nell’ultimo match, a causa di alcune imprecisioni in attacco. La squadra cerca una vittoria per risollevare il morale e avvicinarsi alla qualificazione ai playoff. Sul campo, i rossoneri affrontano il Breno di Davide Bersi, che si prepara a mettere in difficoltà la squadra avversaria con una difesa compatta.

Il Milan Futuro scende nuovamente in campo al Felice Chinetti di Solbiate Arno. Dopo la sconfitta contro la Virtus CiseranoBergamo, i rossoneri ospiteranno il Breno di Mister Davide Bersi con ben 7 punti di vantaggio. Si prospetta un match molto interessante, con entrambe le formazioni alla ricerca dei 3 punti. Ecco, di seguito, la nota del club: (Fonte acmilan.com) - Milan Futuro torna in campo, per il secondo turno consecutivo tra le mura amiche del Felice Chinetti di Solbiate Arno, per ricevere direttamente dalla Val Camonica il Breno di Mister Davide Bersi. Per i rossoneri, che hanno sette punti di vantaggio in classifica sugli avversari, sarà l'occasione per riscattare il match d'andata e ripartire immediatamente dopo lo stop dello scorso weekend. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro-Breno, sfida playoff al Chinetti: rossoneri a caccia di riscatto

Questa domenica il Milan di Massimo Oddo torna in campo contro il Breno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Milan Futuro-Virtus Ciseranobergamo, Serie D 2025/2026: Match Preview; Pavia nella tana della capolista. È la sfida più dura ma servono punti; Serie D - Lombardia: oggi in campo per il ventitreesimo turno di campionato. Non mancano i big match: il programma delle sfide; Milan Futuro, varia il calendario: ecco quando si gioca.

Milan Futuro, sabato in campo contro il Breno: classifica e programma completoDi seguito la classifica del Girone B di Serie D. Sabato 14 febbraio alle 14:30 Milan Futuro ospiterà il Breno. Scontro al vertice tra Folgore Caratese e Chievo Verona. LA ... milannews.it

Rimonta Milan Futuro. Folgore ancora primaCarattere, cuore e tanta qualità. Nella terza giornata del girone B il Milan Futuro rimonta il doppio svantaggio, si impone... Carattere, cuore e tanta qualità. Nella terza giornata del girone B il ... ilgiorno.it

#Odogu: pochissimi minuti con il #Milan. Ecco cosa filtra sul suo futuro #SempreMilan x.com

Gatti-Milan: tra telefonate e futuro Matteo Moretto fa chiarezza - facebook.com facebook