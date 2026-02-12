Francia corpi di due neonati in freezer | arrestata una donna

Questa mattina in Francia una donna è stata arrestata dopo la scoperta dei corpi di due neonati in un congelatore di casa sua. La polizia è intervenuta dopo una soffiata e ha trovato i corpi, senza vita, in condizioni che hanno sconvolto l’intera comunità. La donna ora si trova in cella, mentre gli investigatori cercano di capire cosa sia successo.

Francia: L’Orrore nel Congelatore, una Madre Arrestata e Nueve Figli. Una donna è stata arrestata in Francia dopo la macabra scoperta dei corpi di due neonati all’interno del congelatore della sua abitazione. L’allarme è scattato a Boulogne-Billancourt, nei pressi di Parigi, quando il marito ha rinvenuto il primo corpicino, portando alla luce un dramma che ha sconvolto la comunità e solleva interrogativi sulla storia di una madre di nove figli. La donna, sulla cinquantina, era scomparsa da dicembre dal suo villaggio nell’Alta Saona, Aillevillers-et-Lyaumont. Una Vita Nascosta e un Segreto Inconfessabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Francia, corpi di due neonati in freezer: arrestata una donnaIn stato di fermo una donna, arrestata ieri a Boulogne-Billancourt, sobborgo occidentale di Parigi. Ad allertare le forze dell’ordine era stato proprio il marito che aveva trovato nel congelatore di ... tg24.sky.it

Francia, due neonati trovati morti nel congelatore. Arrestata la madreLa donna, già madre di nove figli, ha dichiarato di aver «nascosto le gravidanze a chi le stava vicino e di aver poi partorito in casa» ... ticinonews.ch

