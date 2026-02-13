Meteo Roma del 13-02-2026 ore 19 | 15

Il maltempo ha colpito Roma e il centro Italia a causa di una perturbazione proveniente dal Nord. La pioggia intensa e le nevicate hanno provocato disagi nelle strade e rallentamenti nei trasporti. Durante la giornata, le temperature sono rimaste stabili o leggermente più basse, con condizioni di cielo molto nuvoloso. La situazione peggiora soprattutto tra Lazio e Abruzzo, dove sono stati segnalati temporali e neve a quote di circa 1800 metri. Nel pomeriggio, il maltempo si è esteso alle regioni meridionali, con piogge persistenti e neve in Appennino. La sera, il cielo si è parzialmente schiarito

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nevicate sparse sui rilievi Alpini 1100 metri qualche piovasco sulle regioni di nord est al pomeriggio isolante nevicate sulle Alpi nord-occidentali dai 1300 1400 m numero di te in progressiva diminuzione altrove in serata e nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino forte maltempo tra lazio-abruzzo con acquazzoni temporali e neve in Appennino dei 1800 metri coperto altrove al pomeriggio Quota neve in calo con precipitazioni via più dei medesimi settori in serata a te son graduale miglioramento del tempo con velocità alta e schiarite al suo dal mattino precipitazioni diffuse anche intense sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni peninsulari meridionali in serata residuo maltempo sulla Calabria sulla Puglia con neve in Appennino dei 1400 metri circa miglior altrove temperature minime stazionarie o in lieve calo ma al centro nord sulla Carabinieri Azzo al sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

