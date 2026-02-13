Roma alle 06:15 del 13 febbraio 2026 si risveglia con cieli grigi e una leggera pioggia che si sta intensificando, causata dal fronte di maltempo proveniente dal Nord che si sta spostando verso il Lazio. Le previsioni indicano che nelle prime ore della giornata il cielo rimarrà coperto, con temperature minime stazionarie o leggermente in calo rispetto a ieri, e il rischio di pioggia persistente. In mattinata si attendono anche alcune raffiche di vento, mentre le precipitazioni si manterranno moderate, soprattutto nelle zone collinari e lungo la costa, dove l’umidità e il freddo

meteo venerdì trovati all'ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino nevicate sparse sui rilievi Alpini 1100 metri qualche piovasco sulle regioni di nord est al pomeriggio isolante nevicate sulle Alpi Nord occidentali del 1300 1400 metri numero di te in progressiva diminuzione altrove in serata e nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino forte maltempo tra lazio-abruzzo con acquazzoni temporali e neve in Appennino dei 1800 metri coperto altrove al pomeriggio Quota neve in calo con precipitazioni via più dei medesimi settori in serata a te son graduale miglioramento del tempo con velocità alta e schiarite al sud Al mattino precipitazioni diffuse anche intense sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna al pomeriggio prezzi lettini che persistono sulle regioni peninsulari meridionali in serata residuo maltempo sulla Calabria e sulla Puglia con neve in Appennino dei 1400 metri circa miglior altrove temperature minime stazionarie o in lieve calo ma riduzione al centro nord sulla Carabinieri Azzo al sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 13-02-2026 ore 06:15

La giornata di venerdì si apre con nuvole su tutta la capitale e piogge sparse al mattino.

Questa mattina a Roma il cielo rimane molto nuvoloso, con piogge deboli che si intensificano nel corso della giornata.

