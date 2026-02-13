E’ in arrivo il “ciclone di San Valentino” che sta provocando venti fortissimi e nubifragi intensi sulle regioni tirreniche, con l’ANBI che segnala un aumento improvviso delle precipitazioni a causa di un fronte perturbato proveniente dal Mar Mediterraneo centrale.

E’ in arrivo il “ ciclone di San Valentino “. A lanciare l’allarme è l’ Anbi, l’associazione dei consorzi di bacino, nel suo bollettino settimanale sulle risorse idriche in Italia. Infatti, secondo le previsioni dell’Ecmwf (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine), forti venti e nubifragi colpiranno nei prossimi giorni le regioni tirreniche. La quantità di pioggia potrebbe superare i 200 millimetri tra Sicilia Nord-Orientale e Calabria. Sono attese precipitazioni superiori a 100 millimetri su tutta la costa tirrenica meridionale fino al Lazio e su alcune zone della Sardegna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meteo, arriva il ciclone di San Valentino: venti e nubifragi sulle regioni tirreniche

Approfondimenti su san valentino

Una forte perturbazione si avvicina alla Toscana, portando venti di burrasca e piogge intense.

Arriva il ciclone di San Valentino e porta con sé pioggia, neve e vento forte.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: Meteo Weekend: arriva il Ciclone di San Valentino. Sabato e Domenica tra Pioggia e Freddo, le Previsioni; ? Meteo, arriva il Ciclone di San Valentino: cosa dobbiamo aspettarci (anche in Trentino); Maltempo in Campania, arriva il ciclone di San Valentino: le previsioni meteo a Salerno e provincia; Allerta Meteo, non è finita: dopo Nils arriva il Ciclone di San Valentino, nel weekend tornano freddo e neve. E la prossima settimana ancora maltempo.

Maltempo senza fine, arriva il ciclone di San Valentino. Giornata degli innamorati sotto la pioggia. Torna anche la neve, ecco doveBel tempo invece domenica 15. Poi, dal 20 febbraio, dovrebbe arrivare l’attesa svolta meteorologica. Di cosa si tratta, le previsioni meteo ... lanazione.it

Previsioni meteo a tinte fosche: a San Valentino previsto un nuovo peggioramento del clima, con freddo intenso e temporali che si abbatteranno su mezza ItaliaPrevisioni meteo: arriva il Ciclone di San Valentino con vento forte, neve a bassa quota e mari agitati. Italia ancora nel caos. lanotiziagiornale.it

Buongiorno a tutti oggi biscotti alla vaniglia e cacao per San Valentino Cosa ne dite, sono carini dai... https://blog.giallozafferano.it/ledolcezzedimammanene/ricetta-biscotti-per-san-valentino-con-cuore/ - facebook.com facebook

Meteo weekend, arriva il ciclone di San Valentino: ecco piogge intense e vento di burrasca ift.tt/TLkCdhA x.com