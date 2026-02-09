Una forte perturbazione si avvicina alla Toscana, portando venti di burrasca e piogge intense. Secondo il Lamma, tra martedì e sabato arriveranno tre fronti, spinti dalla corrente a getto polare. La regione si prepara a fronteggiare un’onda di maltempo che potrebbe causare disagi e allarmi.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Una nuova, intensa fase di maltempo è in arrivo sulla Toscana. Lo si vede nella grafica diffusa dal Lamma che spiega: “Tra martedì e sabato transiteranno tre nuove perturbazioni sull’Italia sospinte verso est dalla corrente a getto polare. La prima è attesa tra martedì sera e mercoledì, la seconda giovedì e la terza sabato. Si tratta, di fatto, di un prolungamento dell'anomala fase perturbata atlantica che da circa un mese interessa gran parte d'Europa. Sono state davvero numerosissime le perturbazioni che hanno attraversato il vecchio continente e numerose sono state anche le criticità prodotte”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo in arrivo, attese tre perturbazioni sulle regioni tirreniche. Previsti venti di burrasca

