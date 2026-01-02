Mercato Vascone lavori ancora al palo
Il mercato Vascone, coinvolto in lavori di subappalto da novembre scorso, si trova ancora in fase di stallo. Le opere, che finora hanno raggiunto soltanto il 20% di avanzamento, attendono una ripresa significativa delle attività. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le aspettative sono rivolte alle prossime settimane per un rilancio dei lavori e il progresso dei progetti in corso.
Riassegnati nel novembre scorso su subappalto si attende ancora la ripresa delle opere, che hanno appena toccato il 20%, al mercato Vascone. Con delibera di giunta del 25 novembre 2025, l’amministrazione comunale aveva prorogato fino al 30 aprile 2026 la chiusura temporanea della struttura di via. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
