Mercato Vascone lavori ancora al palo

Il mercato Vascone, coinvolto in lavori di subappalto da novembre scorso, si trova ancora in fase di stallo. Le opere, che finora hanno raggiunto soltanto il 20% di avanzamento, attendono una ripresa significativa delle attività. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le aspettative sono rivolte alle prossime settimane per un rilancio dei lavori e il progresso dei progetti in corso.

MESSINA | I lavori sono al 15% del capitolato. Volendo essere ottimisti prima della prossima primavera appare difficile una consegna del nuovo mercato Vascone che doveva essere pronto il mese scorso IL SERVIZIO - facebook.com facebook

