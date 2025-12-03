Cambio programmazione mediaset cosa succede a la forza di una donna e il motivo dell’assenza del grande fratello
rinnovamenti nel palinsesto di Mediaset: focus su canale 5. Nel dicembre 2025, Mediaset ha avviato importanti modifiche alla programmazione di canale 5, interessando sia produzioni di successo come le soap turche, sia programmi di intrattenimento come il grande fratello. Questi cambiamenti puntano a migliorare gli ascolti e rispondere alle criticità emerse nel corso delle ultime settimane, tra cui il calo di spettatori di alcuni format di punta. cambio di programmazione e motivazioni. La decisione di modificare il palinsesto nasce dalla necessità di rilanciare audience e interesse del pubblico, particolarmente critico verso le trasmissioni principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
