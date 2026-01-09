masterchef italia colpi di scena e due eliminazioni

MasterChef Italia prosegue con nuove sfide e sorprendenti eliminazioni. La competizione si fa sempre più difficile, mettendo alla prova le capacità dei concorrenti e modificando gli equilibri della Masterclass. Dopo le recenti puntate, il percorso si fa più impegnativo, con colpi di scena che aumentano la suspense e cambiano il volto della gara. La sfida ai fornelli si conferma un appuntamento ricco di tensione e imprevedibilità.

Continua la sfida ai fornelli. Dopo la serata di ieri, a MasterChef Italia nulla è più come prima. Tra prove sempre più complesse e colpi di scena inaspettati, gli equilibri della Masterclass si sono definitivamente incrinati, aprendo una fase di gara ancora più intensa e imprevedibile. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno messo a dura prova gli aspiranti chef fin dall’inizio, spingendoli oltre i propri limiti emotivi e tecnici. La Mystery Box sulla cottura in crosta d’argilla e l’ Invention Test dedicato alla marinatura hanno permesso ad alcuni concorrenti di emergere, ma allo stesso tempo hanno fatto crollare certezze che sembravano ormai consolidate. 🔗 Leggi su 361magazine.com

