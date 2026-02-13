Marsiglia-Strasburgo sabato 14 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici De Zerbi si è dimesso caccia al nuovo allenatore

Roberto De Zerbi si è dimesso come allenatore del Marsiglia dopo il pesante ko nel Classique, che ha sancito il calo della squadra e la perdita del secondo posto, lasciando spazio alla caccia per il nuovo tecnico. La partita di sabato 14 febbraio 2026 alle 17:00 tra Marsiglia e Strasburgo promette battaglia, con le formazioni pronte a darsi battaglia e le quote che favoriscono i padroni di casa, ma il futuro del club rimane incerto.

Il pesante KO nel Classique suona come un addio al secondo posto per il Marsiglia, e oggi lo Strasburgo potrebbe anche infierire su una squadra decisamente in fase calante. Il 3 a 0 sul Rennes aveva illuso, Dembelè e Kvaratskhelia hano tagliato a fette una difesa apparsa da tempo balbettante mandando i Phoceens a -10 dal secondo posto. Stagione dunque che resta.