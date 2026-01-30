Questa sera il Marsiglia di De Zerbi cerca di riprendersi dopo l’eliminazione dalla Champions, arrivata nella notte di Bruges. I francesi scendono in campo contro il Paris FC, in una partita che potrebbe dare segnali importanti per il cammino in campionato. La sfida si gioca alle 17, con i padroni di casa determinati a sfruttare il fattore campo.

Nella nefasta notte di Bruges è arrivata l’uscita dalla Champions per il Marsiglia di De Zerbi, che quest’oggi è di scena sul campo del Paris FC. I parisiens vengono dal pareggio contro l’Angers che è un passettino in avanti in una classifica complicata, con il terzultimo posto distante comunque 6 punti. Terzo risultato positivo tra Ligue1 e coppa di Francia e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris FC-Marsiglia (sabato 31 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Analisi e approfondimenti sulla sfida tra Angers e Marsiglia, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 21:05.

