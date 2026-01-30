Paris FC-Marsiglia sabato 31 gennaio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il Marsiglia di De Zerbi cerca di riprendersi dopo l’eliminazione dalla Champions, arrivata nella notte di Bruges. I francesi scendono in campo contro il Paris FC, in una partita che potrebbe dare segnali importanti per il cammino in campionato. La sfida si gioca alle 17, con i padroni di casa determinati a sfruttare il fattore campo.

Nella nefasta notte di Bruges è arrivata l’uscita dalla Champions per il Marsiglia di De Zerbi, che quest’oggi è di scena sul campo del Paris FC. I parisiens vengono dal pareggio contro l’Angers che è un passettino in avanti in una classifica complicata, con il terzultimo posto distante comunque 6 punti. Terzo risultato positivo tra Ligue1 e coppa di Francia e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

paris fc marsiglia sabato 31 gennaio 2026 ore 17 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Paris FC-Marsiglia (sabato 31 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Paris FC Marsiglia

Angers-Marsiglia (sabato 17 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

Analisi e approfondimenti sulla sfida tra Angers e Marsiglia, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 21:05.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Paris FC Marsiglia

Argomenti discussi: De Zerbi è chiaro sul suo futuro: Ho la forza per restare altri cinque o sei anni, sono ancora l'allenatore del Marsiglia; Marsiglia, caso rientrato: De Zerbi e lo staff restano almeno sino a fine stagione; Paris FC-Marsiglia Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE; De Zerbi non arretra, a Marsiglia altri cinque o sei anni.

paris fc marsiglia sabatoParis FC-Marsiglia streaming e diretta TV: dove vedere la Ligue 1 liveParis FC-Marsiglia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com

paris fc marsiglia sabatoDe Zerbi non arretra, a Marsiglia altri cinque o sei anni(ANSA) - MARSIGLIA, 30 GEN - L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi, il cui futuro all'OM sembrava incerto dopo l'eliminazione dalla Champions League, ha confermato che sabato contro il Paris FC ... corrieredellosport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.