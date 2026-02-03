I 70 anni di Da Mimmo una storia che va oltre l’impresa

I 70 anni di «Da Mimmo» raccontano una storia di famiglia che va oltre il semplice ristorante. Da sette decenni, questa attività rappresenta molto di più: un punto di riferimento per la comunità, un luogo di lavoro condiviso e un simbolo di continuità. Il proprietario e la sua famiglia hanno mantenuto vivo il locale, investendo sulla qualità e sulla cura delle persone, resistendo alle sfide del tempo e cambiamenti nel settore. Per molti clienti, «Da Mimmo» è diventato un punto di incontro, un pezzo di storia locale che si tramanda di generazione in generazione.

Articolo. Settant'anni di storia familiare rendono «Da Mimmo» più di un ristorante: un luogo di lavoro condiviso, attenzione alle persone e continuità. Nato nel 1956 in Città Alta, è cresciuto con Bergamo, cambiando senza perdere identità. Settanta anni di attività, portati avanti di padre in figlio, raccontano una storia che va oltre l'impresa. Raccontano una scelta di vita fatta di continuità, di attenzione al tessuto sociale, di capacità di cambiare senza perdere identità. È così che si dura nel tempo: per amore del proprio lavoro e rispetto per le persone. «Da Mimmo», in Città Alta, nasce nel 1956, quando due giovani sposi decisero di trasformare un'idea semplice in una scelta di vita.

