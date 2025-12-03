Segnaletica scomparsa e visibilità ridotta | Fratelli d' Italia presenta un' interrogazione in Provincia per la Sp75
“Data la situazione di degrado in cui versa la Sp75 e il suo ruolo importante come arteria di collegamento per i residenti e per il traffico locale del Comune di Roncofreddo, come Fratelli d'Italia abbiamo deciso di depositare una interrogazione provinciale per ottenere maggiori informazioni e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
