Maradona e il noir napoletano | il romanzo di Giuseppe Farese che conquista
NAPOLI – C’è un momento preciso, nella memoria collettiva di Napoli, che ancora oggi vibra come una scossa elettrica: il 3 novembre 1985. Sotto la pioggia battente del San Paolo, Diego Armando Maradona disegna una punizione impossibile contro la Juventus. È un gol entrato nella leggenda, un gesto tecnico che diventa simbolo di riscatto e identità. Proprio da quell’istante prende avvio “Punizione a due in area” di Giuseppe Farese (Homo Scrivens, 160 pagine, 16 euro), un romanzo che supera i confini del semplice poliziesco sportivo per trasformarsi in un affresco potente della Napoli degli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Primacampania.it
