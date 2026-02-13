A Manchester, un gruppo armato pianificava di uccidere un gran numero di ebrei. Gli uomini avevano in mano armi pesanti e avevano studiato ogni passo dell’attacco. Tra loro, uno di questi si venerava come un eroe legato al commando del Bataclan, un dettaglio che allarma le forze di sicurezza.

Erano pronti a fare strage di ebrei a Manchester. Avevano le armi, un piano dettagliato e avevano giurato fedeltà all'Isis. Un poliziotto infiltrato nelle organizzazioni islamiche del Regno Unito li ha fatti catturare. Walid Saadaoui, 38 anni, e Amar Hussein, 52, sono stati condannati all'ergastolo dalla Crown Court di Preston. Sono accusati di aver preparato atti di terrorismo tra dicembre 2023 e maggio 2024. Il principale artefice del complotto, Saadaoui, di origini tunisine e originario di Abram, Wigan, è stato condannato a scontare 37 anni di reclusione. Per Hussein la pena è di 26 anni. Il fratello minore di Saadaoui, il 37ennne Bilel Saadaoui, è stato condannato a sei anni di prigione per non aver rivelato informazioni sul piano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manchester, volevano far strage di ebrei. Veneravano come eroe il capo del commando del Bataclan

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Sidney, dove un attacco antisemita ha causato 16 morti e 38 feriti.

In un tragico evento in Australia, un fruttivendolo arabo di nome Ahmed al Ahmed ha rischiato la vita per bloccare un killer, contribuendo a evitare una tragedia maggiore.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Assalto alla sinagoga di Manchester: chi è l’attentatore e cosa sappiamo delle indagini. Voleva fare una strageLondra, 2 ottobre 2025 – C’è la matrice terroristica dietro l’attentato alla sinagoga di Manchester, dove questa mattina un uomo ha accoltellato diverse persone durante le celebrazioni dello Yom ... quotidiano.net

Le parole di Zirkzee ai canali ufficiali del Manchester United - facebook.com facebook