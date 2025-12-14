Strage di ebrei in Australia c’è un eroe | un fruttivendolo arabo ha bloccato con le mani uno dei killer video

In un tragico evento in Australia, un fruttivendolo arabo di nome Ahmed al Ahmed ha rischiato la vita per bloccare un killer, contribuendo a evitare una tragedia maggiore. Proprietario di un negozio a Sutherland, il suo gesto eroico è stato catturato in un video che sta facendo il giro del mondo.

© Secoloditalia.it - Strage di ebrei in Australia, c’è un eroe: un fruttivendolo arabo ha bloccato con le mani uno dei killer (video) Si chiama Ahmed al Ahmed, ha 43 anni, è originario di Sydney ed è proprietario di un negozio di frutta nel sobborgo di Sutherland. E’ lui che il primo ministro del Nuovo Galles del Sud Chris Minns ha descritto come ”un eroe”. Nei filmati che circolano sui social media lo si vede affrontare uno dei due attentatori di Bondi Beach, immobilizzarlo da dietro dopo essere ‘spuntato’ dalle auto parcheggiato e disarmarlo. Con il fucile in mano, puntato verso l’attentatore, Ahmed è riuscito a far allontanare uno degli aggressori e a permettere ad altre persone di fuggire. Durante la colluttazione con l’attentatore, durata pochi secondi, Ahmed è però stato colpito due volte da colpi d’arma da fuoco, uno al braccio e uno alla mano. Secoloditalia.it Australia: strage alla celebrazione ebraica, almeno dieci morti - Paura a Sydney durante un evento comunitario all’aperto: colpita la festa di Hanukkah organizzata dalla Chabad sulla spiaggia di Bondi. panorama.it

Sydney e l'assalto agli ebrei: quando l'intifada globale diventa strage - La sparatoria durante Chanukkah in Australia non è un fatto lontano: è il prodotto di un odio normalizzato che l’Occidente continua a sottovalutare ... ilfoglio.it

Pazzesco: il primo ministro australiano Anthony Albanese non menziona gli ebrei nel suo messaggio sulla strage terroristica di Bondi x.com

Sydney e l'assalto agli ebrei: quando l'intifada globale diventa strage. La sparatoria durante Chanukkah in Australia non è un fatto lontano: è il prodotto di un odio normalizzato che l’Occidente continua a sottovalutare - facebook.com facebook