Maltempo nel salernitano affonda un natante ormeggiato a Policastro

Il maltempo nel salernitano ha causato l’affondamento di un natante in vetroresina ormeggiato al porto di Policastro, quando le onde hanno colpito con forza la costa, facendo cedere le cime di ancoraggio e lasciando l’imbarcazione invischiata tra i flutti.

Il maltempo ha messo in ginocchio anche il Golfo di Policastro: in particolare, ieri, un'imbarcazione in vetroresina è affondata mentre era ormeggiata al porto. Allertata dal proprietario del natante, la Guardia Costiera, dunque, ha proceduto al recupero, con l'intervento dei sommozzatori.

Nel Golfo di Policastro, nelle vicinanze di Sapri, si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo 2.

