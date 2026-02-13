Maltempo in Calabria fiumi in piena e soccorsi in corso

Una forte pioggia ha causato allagamenti e fiumi in piena in Calabria, portando i soccorsi a intervenire in diverse zone. Nel Cosentino, le strade sono allagate e alcune case sono state evacuate a causa delle acque che hanno invaso le abitazioni. I vigili del fuoco hanno già effettuato diversi interventi di salvataggio e continuano a lavorare per mettere in sicurezza le persone e le proprietà colpite dal maltempo.

Calabria in Emergenza: Maltempo, Fiumi in Piena e Soccorsi Continui. Una violenta ondata di maltempo sta mettendo a dura prova la Calabria, con fiumi che hanno superato i livelli di guardia e numerose criticità soprattutto nel Cosentino. Le squadre della Protezione Civile sono impegnate senza sosta per soccorrere persone isolate e monitorare la situazione, mentre il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha condiviso un video per fare il punto sull’emergenza. Notte di Soccorsi e Monitoraggio Costante. La notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026 è stata caratterizzata da un’intensa attività di soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Maltempo in Calabria, allerta arancione: frane e fiumi in piena (Adnkronos) – Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia.

Le scuole sono state chiuse in tutta la regione a causa dell’allerta maltempo.

