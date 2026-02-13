Maltempo esondati due fiumi nel cosentino Famiglie isolate
Due fiumi sono usciti dagli argini nel Cosentino a causa del maltempo, lasciando alcune famiglie senza accesso alle strade principali. La pioggia intensa ha allagato diversi quartieri, rendendo difficile il passaggio di mezzi di soccorso e isolando completamente alcune abitazioni.
In Calabria esondano due fiumi e alcune famiglie sono rimaste isolate. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Maltempo a Cosenza, esondati due fiumi: alcune famiglie isolate
Maltempo a Cosenza, due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, lasciando alcune famiglie isolate nelle zone più colpite.
Maltempo, esondati due fiumi nel cosentino. Famiglie isolate
Argomenti discussi: Allerta meteo Calabria, esondati due fiumi nel Cosentino; Maltempo, esondati due fiumi nel Cosentino: alcune famiglie isolate; Torna il maltempo, un morto e zone isolate nel Centro-Sud; Maltempo a Cosenza, esondati due fiumi: famiglie isolate e oltre 130 richieste di soccorso.
Maltempo, esondati due fiumi nel cosentino: famiglie isolate. Messina, pioggia e venti a 100 km/hAllerta maltempo arancione oggi in Calabria; gialla in altre quattro regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Scuole chiuse per precauzione ad Alghero. Ieri nel Sassarese tre ... leggo.it
Calabria flagellata dal maltempo: esondati due fiumi nel cosentinoViolento maltempo in Calabria: una notte difficile soprattutto nel Cosentino e lungo la fascia tirrenica, dove piogge intense, venti di burrasca e mareggiate hanno provocato numerosi disagi e danni di ... inmeteo.net
Maltempo Sardegna: fiumi esondati e frane, soccorse 12 persone isolate a Ozieri | VIDEO - facebook.com facebook
Maltempo al Sud, fiumi esondati e centinaia di evacuati in Calabria x.com