In Calabria esondano due fiumi e alcune famiglie sono rimaste isolate. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Maltempo a Cosenza, due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, lasciando alcune famiglie isolate nelle zone più colpite.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Allerta meteo Calabria, esondati due fiumi nel Cosentino; Maltempo, esondati due fiumi nel Cosentino: alcune famiglie isolate; Torna il maltempo, un morto e zone isolate nel Centro-Sud; Maltempo a Cosenza, esondati due fiumi: famiglie isolate e oltre 130 richieste di soccorso.

Maltempo, esondati due fiumi nel cosentino: famiglie isolate. Messina, pioggia e venti a 100 km/hAllerta maltempo arancione oggi in Calabria; gialla in altre quattro regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Scuole chiuse per precauzione ad Alghero. Ieri nel Sassarese tre ... leggo.it

Calabria flagellata dal maltempo: esondati due fiumi nel cosentinoViolento maltempo in Calabria: una notte difficile soprattutto nel Cosentino e lungo la fascia tirrenica, dove piogge intense, venti di burrasca e mareggiate hanno provocato numerosi disagi e danni di ... inmeteo.net

Maltempo Sardegna: fiumi esondati e frane, soccorse 12 persone isolate a Ozieri | VIDEO - facebook.com facebook

Maltempo al Sud, fiumi esondati e centinaia di evacuati in Calabria x.com