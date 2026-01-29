Al ministero della Salute evento inaugurale della campagna Uniamoleforze 2026

Questa mattina al ministero della Salute si è tenuto l’evento di apertura della campagna #UNIAMOleforze 2026, organizzato da Uniamo Rare Diseases Italy. L’iniziativa si lega alla Giornata mondiale delle malattie rare, che si celebra il 28 febbraio. Durante l’incontro, sono stati presentati i progetti e le azioni previste per supportare le persone affette da queste patologie. La campagna mira a sensibilizzare e a rafforzare l’impegno delle istituzioni.

Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra il 28 febbraio, Uniamo Rare Diseases Italy, in qualità di coordinatore nazionale, ha presentato oggi le iniziative previste per la campagna #UNIAMOleforze 2026 con un evento istituzionale in collaborazione con il ministero della Salute. Nel corso del mese di febbraio - sul tema della Giornata 'Accesso equo, tempestivo e omogeneo a terapie e trattamenti anche non farmacologici' - si svolgeranno decine di eventi promossi da istituzioni, società scientifiche, singoli e associazioni, per attirare attenzione sulle persone con malattie rare, sui loro bisogni e diritti.

