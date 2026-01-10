Can Yaman arrestato in Turchia | coinvolto in un' inchiesta per droga

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine che coinvolge traffico e consumo di sostanze stupefacenti tra alcune figure pubbliche di Istanbul. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo e dei media, sollevando interrogativi sulla situazione legale e sulla tutela della privacy delle persone coinvolte. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di indagini su questo tipo di reati tra personaggi noti.

L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. L'arresto sarebbe avvenuto insieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice turca Selen Gorguzel. I due attori sono stati portati all'Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue, hanno riferito sabato fonti citate dai media turchi. Secondo l'Ansa, l'indagine riguarda le accuse di "possesso di droghe o stimolanti per uso personale", "agevolazione dell'uso di droghe" e "incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione".

