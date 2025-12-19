Vincenzo Pepe morto a 16 anni nell'incidente a Pozzuoli domani i funerali | lutto cittadino a Quarto
I funerali del 16enne vittima di incidente stradale il 15 dicembre si terranno a Quarto, domani, sabato 20 dicembre, Parrocchia “Gesù Divino Maestro”. Proclamato lutto cittadino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Incidente a Pozzuoli: morto il 16enne Vincenzo Sepe, grave l’amico di 17 anni
Leggi anche: Incidente tra scooter e auto a Pozzuoli: morto un ragazzo di 16 anni, grave l’amico, stavano andando a scuola
