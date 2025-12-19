Vincenzo Pepe morto a 16 anni nell'incidente a Pozzuoli domani i funerali | lutto cittadino a Quarto

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I funerali del 16enne vittima di incidente stradale il 15 dicembre si terranno a Quarto, domani, sabato 20 dicembre, Parrocchia “Gesù Divino Maestro”. Proclamato lutto cittadino. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Vincenzo Sepe morto a 16 anni in un incidente mentre va alla gita scolastica, il presagio della mamma: «Non prendere lo scooter»; Auto contro scooter: sedicenne muore a Pozzuoli mentre va a scuola, grave l’amico in sella; Incidente stradale nel giorno della gita a scuola, Vincenzo Pepe muore a 16 anni; Incidente stradale in pieno centro: un ferito.

vincenzo pepe morto 16Contro un’auto mentre vanno a scuola, Vincenzo è morto a 16 anni: come sta l’amico - Si chiamava Vincenzo Sepe il ragazzo di 16 anni morto nell'incidente a Pozzuoli. vesuviolive.it

vincenzo pepe morto 16Il tragico destino di Vincenzo, morto a 16 anni. In gravi condizioni l'amico - Un destino tragico, quello di Vincenzo Sepe, il 16enne morto nella mattina di ieri a Pozzuoli in seguito a un incidente in scooter. rainews.it

