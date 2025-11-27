Il Times celebra il dominio italiano nel tennis | Ma su Sinner pesa la squalifica doping
Stuart Fraser, storica firma del tennis del Times, ha elaborato i suoi “award” di fine anno. I suoi “migliori”. E non c’è Sinner. Anzi: c’è solo di sponda. Per Fraser il miglior giocatore maschio del 2025 è stato l’altro: Carlos Alcaraz. “Le classifiche mondiali di tennis, a mio parere, sono un ottimo barometro delle prestazioni nel corso di una stagione – scrive Fraser – quindi il sistema di punteggio dell’Atp ha perfettamente ragione nel classificare Carlos Alcaraz come numero 1 di fine anno”. “C’è chi sostiene che Jannik Sinner avrebbe tranquillamente concluso al primo posto se non fosse stato assente per tre mesi a causa di una squalifica per violazione delle norme antidoping. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
