Ma Gesù sfracellò il pane e lo diede ai discepoli?

Gesù, secondo i Vangeli, “sfracellò” il pane e lo diede ai discepoli, gesto che ha suscitato molte interpretazioni tra teologi e storici. Dal momento in cui lo sfracellò e lo diede ai suoi discepoli, il pane ha smesso di essere sé stesso, scrive un esperto di teologia in un saggio pubblicato questa settimana.

Pane. "Dal momento in cui lo sfracellò e lo diede ai suoi discepoli, il pane ha smesso di essere sé stesso". Questo l'inizio di uno strampalato articolo nell'inserto culturale del Sole 24 Ore, firmato da Antonio Rezza, attore, regista, scrittore, sceneggiatore e performer di teatro e cinema del duo artistico Rezzamastrella con Flavia Mastrella. Nel Vangelo di Matteo si legge che Gesù prese il pane, "lo spezzò e lo diede ai discepoli" (26, 26), non che lo "sfracellò", verbo peraltro privo di senso, atteso che sfracellare significa "rompere, schiacciare, massacrare, con urti, colpi e simili, di grande violenza" ( Lo Zingarelli 2026 ), un'azione del tutto inverosimile nel corso dell'Ultima Cena.