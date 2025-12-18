Morto Silvio Craia il mondo dell’arte in lutto

Il mondo dell’arte si commuove per la scomparsa di Silvio Craia, stimato artista maceratese di 88 anni. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale, portando avanti con passione e dedizione un percorso creativo che ha ispirato molte generazioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante, ma anche un’eredità di talento e inventiva che continuerà a vivere nelle sue opere.

© Ilrestodelcarlino.it - Morto Silvio Craia, il mondo dell'arte in lutto Macerata, 18 dicembre 2025 – Il mondo dell'arte piange Silvio Craia, artista maceratese di 88 anni. Nato a Corridonia nel febbraio del 1937, Craia frequentò l'Istituto d'Arte a Macerata prima di cominciare una lunghissima carriera artistica che lo ha portato a essere conosciuto in tutta Italia. Craia è morto nella serata di ieri. Nel 2017, in occasione dei suoi ottant'anni, Craia aveva raccontato al Carlino la sua vita, con oltre 40mila quadri all'attivo. Anche negli ultimi anni Craia non aveva riposto tele e pennelli perché l'arte è sempre stata una delle linfe vitali della sua vita. Nel suo laboratorio di via Beniamino Gigli a Macerata è stato sempre intento a creare qualcosa: quadri, sculture, presepi in legno, opere d'arte realizzate con i materiali più svariati.

Macerata, morto a 88 anni il pittore poeta Silvio Craia. «Se ne va un pezzo della nostra identità» - È morto questa sera all’età di 88 anni il noto artista e pittore maceratese Silvio Craia, celebre anche per le sue opere di poesia visiva realizzate ... msn.com

